Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün saat 09.30’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığı’nda toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Pul (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı ele aldı ve oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan katıldı.