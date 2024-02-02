Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanarak, iki yasa tasarısını görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, “Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alındı.

İki yasa tasarısının da genel görüşmelerine devam eden komite, ilgili tasarılar üzerindeki görüşmelerini gelecek toplantılarında sürdürecek.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına komite üyeleri UBP Milletvekili Alişan Şan ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner'in yanı sıra CTP Milletvekilleri Fikri Toros ve Sami Özuslu da katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Merkez Bankası, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden yetkililer ile Ahmet Pehlivanoğlu, Halim Kahveciler ve Tahsin Gül katılarak, konu ile ilgili görüşlerini paylaştı.