Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı ve gündemindeki 3 yasa tasarısını görüştü.

Meclisten verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “6/1976 Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 233/4/2024)” ve “Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 260/4/2024)”nı ele aldı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi ilk olarak, “6/1976 Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye başladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, daha sonra, “Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı birleştirilmiş şekilde ele aldı ve madde madde görüşmeye başladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.