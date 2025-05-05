Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, ülkede hızla artan kanser vakalarına dikkat çekerek, bu artışın başlıca nedenin denetimsiz satılan zararlı ürünler ve tütün mamulleri olduğunu belirtti.

KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Örgütleri Konfederasyon Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Tüketiciler İçin Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım ve Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği Başkanı Nuray Kemal’in imzasını taşıyan Konfederasyon açıklamasında, hem Sağlık Bakanlığı'na hem de hükümete eleştiriler yöneltildi.

Konfederasyon açıklamasında, tahlil raporları olmadan market reyonlarında satışa sunulan zirai ilaç ile hormon içeren ürünlerin, KKTC’de kanser vakalarının artışında büyük rol oynadığı ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca, tütün ve tütün ürünlerinin yasal düzenlemelere rağmen denetimsiz şekilde halka sunulması ve hatta teşvik edilmesinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'nın bu duruma seyirci kalması kınandı.

Açıklamada, KKTC’nin kanser vakalarında dünyada beşinci sırada yer aldığına dikkat çekilerek, akciğer kanserlerinin büyük ölçüde sigaradan kaynaklanmasına rağmen, hükümetin kapalı alanlarda sigara yasağını uygulamadığı öne sürüldü. Açıklamada, nargile kullanımının plajlara kadar yayılmasının da halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

Yalnızca Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne kayıtlı 8 bin hastanın bulunmasının durumun ciddiyetini ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’nın birçok maddesinin açıkça ihlal edildiği belirtildi.

Açıklamada, yasada “Her türlü özendirici faaliyet yasaktır” hükmüne rağmen özellikle casinolarda 24 saat ücretsiz sigara dağıtımı yapıldığı ve bu durumun halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı. Konfederasyon, kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasak olmasına rağmen casinolarda bu yasağın hiçe sayıldığını, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’nün denetim görevini yerine getirmediğini savundu.

-“Yasaları Uygulayın”

Konfederasyon, Sağlık Bakanlığı’na yalnızca kanserin tedavisine değil, önlenmesine de önem vermesi çağrısında bulunarak, Tüketiciler Derneği öncülüğünde çıkarılan yasanın etkin şekilde uygulanmasını talep etti.