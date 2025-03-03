“Kıbrıs Öyküleri” adlı kitabın tanıtımı ve sergisi, 13 Mart Perşembe günü Arkhe Lefkoşa’da yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile KKTC Telsim’in iş birliğinde düzenlenen Ortaokullar ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması’nda ilk üç yılda dereceye giren öyküler bir araya getirilerek “Kıbrıs Öyküleri” adı altında yayımlandı.

MEB’den yapılan açıklamaya göre, ilk üç yılda “Ortaokullar ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması”nda dereceye giren 22 kısa öykü bir araya getirilerek bir öykü kitabı hazırlandı. Kitabın editörlüğünü Öykü Yazarı ve Fotoğraf Sanatçısı Ceyhan Özyıldız, illüstrasyonlarını ise Safir Roman Serisinin Yazar ve Ressamı Kemal Behçet Caymaz yaptı.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Kısa Öykü Yarışması’nın, her yıl birçok genç yeteneğe ilham verdiğini ve aynı zamanda gençlerin geleceğin yazarları olma yolunda attıkları ilk adımda onları cesaretlendirdiğini ifade etti.

Tanpınar, “İlk üç yılın dereceye girmiş 22 öyküsünü bir araya getirerek herkesin beğenebileceği ve zevkle okuyacağı harika bir öykü kitabı oluşturuldu. Gençlerin hayal güçlerine, yeteneklerine ortak olduğumuz böyle güzel bir projeyi hayata geçirdiğimiz için Telsim olarak çok gururluyuz.” dedi.

Ceyhan Özyıldız, “Editörlüğünü yaptığım kitapla, mutlulukla çalıştım. Yarışmalara katılan ve bu kitapta bulunan tüm genç yazarlarımızı kutlarım.” dedi.

Kemal Behçet Caymaz ise, “Gençlerin kaleminden dökülen kelimeleri görselleştirirken, onların dünyasına adım atmak, hayallerini ve duygularını çizimlerimle yorumlamak benzersiz bir deneyim oldu” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Öyküleri” adlı kitabın tanıtımı ve sergisi, 13 Mart Perşembe günü saat 14.00-17.00 saatleri arasında Arkhe Lefkoşa’da yapılacak.

Etkinlikte satışa sunulacak Kemal Behçet Caymaz’ın çizimlerinin ve kitabın satışından elde edilecek gelir Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.