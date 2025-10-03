Genel Tarım Sigortası Fonu, 2024–2025 üretim yılı için yapılan ekilen ve/veya dikilen ürün beyanları doğrultusunda arazi bazında kontrol edilip komite bulgularına göre hazırlanan Askı Listeleri’nin köylerde askıya alındığını duyurdu.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan açıklamada, Askı Listeleri'nin yarından başlayarak 10 Ekim’e kadar askıda kalacağı belirtildi.

Açıklamada, “Üreticilerimizin askı listelerindeki komite bulgularını takip edip itirazlarının olması halinde Genel Tarım Sigortası Fonu’na veya bölge Tarım Dairelerinde müracaat edip 50 TL. karşılığında itiraz yapmaları gerekmektedir. İtirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtilmiştir. Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde listedeki bulgular doğru kabul edilerek işlem yapılacaktır.” denildi.