Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) tarafından barışa katkı yaptıkları gerekçesiyle beş Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk eğitimciye ödül verildi.

Haravgi gazetesi, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nin (AHDR) eğitim aracılığıyla barışa katkı sağladıkları gerekçesiyle beş eğitimciye ödül verdiğini yazdı.

Gazete, Şener Elcil, Kostis Ahniotis, Meri Mahera, Zuhal Mustafaoğulları ve Hristalla Pitsiri’ye uzun yıllardır eğitim yoluyla barışa katkı koydukları gerekçesiyle ödül verildiğini belirtirken Şener Elcil ve Meri Mahera’nın yaptıkları açıklamalara da geniş yer verdi.