Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Burgas şehrinde düzenlenen 11’inci "Swimming Talent Cup" müsabakalarında başarı elde eden genç sporcu Özgül Çetin’i kabul etti.

Millî Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 26-28 Nisan arasındaki şampiyonada Türkiye Milli Takımı’nı temsilen yarışan Özgül Çetin, katıldığı tüm branşlarda finale kalmayı başardı ve toplamda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Genç sporcuyu tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Bakan Çavuşoğlu, genç sporcuların böylesine büyük başarılar elde etmesinin, ülke için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Özgül Çetin’in başarılarının hem Türkiye'yi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gururlandırdığını belirterek, bu başarıların devamı için gereken tüm desteği vermek istediklerini vurguladı.

Görüşmenin sonunda, Bakan Çavuşoğlu üstün başarılarından dolayı Özgül Çetin’e yarışmalarda kullanması için yüzme ekipmanlarından oluşan bir hediye takdim etti.