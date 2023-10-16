Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan zanlılar Kezban Doygunel ve Fikri Irız bugün teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, zanlıların 13 Eylül’de başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklandıklarını söyledi. Polis, Kezban Doygunel Eczanesi’nin sahibi Kezban Doygunel, Fikri Irız ve eczacı kalfası Zehra Parlak’ın mesele kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde teminatla serbest bırakılan doktorlar Fikri Koray, Muhammed Alshanableh ve önceki akşam İskele’de tutuklanan İlkay İstillozlu ile birlikte sahte reçeteler düzenleyerek, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi. Polis, Fikri Koray, Muhammed Alshanableh ve İlkay İstillozlu’nun şahısların bilgisi olmadan, onlar adına reçete yazıp, Gönyeli’de ve Geçitkale’deki Özbirtan ve Dougunel eczanelerine gönderdiklerini açıkladı. Polis, Kezban Doygunel, Fikri Irız’ın evinde arama yapıldığını, çok sayıda elektronik eşyaya el konulduğunu belirtti. Polis, Ocak-Ağustos ayları arasında Kezban Eczanesi’nin sosyal sigortalara gönderdiği 3 bin 275 reçeteden bin 416 tanesini Muhammed Alshanableh, bin 310 tanesini Fikri Koray ve 500 tanesini ise İlkay İstillozlu’nun yazdığını açıkladı. Polis, 108 adet reçetenin incelendiğini, 54 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini ifade etti. Polis, 54 sahte reçetenin 15 tanesinin Gönyeli, 39 tanesinin ise Geçikale’deki eczanede tedavüle sürüldüğünü açıkladı. Polis, ayrıca 13 adet müşteri kısmı boş alan reçete ele geçirildiğini açıkladı. Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspat-ı vücut ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.