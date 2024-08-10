Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ECOWAS'ın Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun askeri liderlerini ülkelerini topluluğa geri döndürmeleri için ikna etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ECOWAS Dönem Başkanı ve Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, topluluk üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla başkent Abuja'da bir araya geldi.

Tinubu, görüşmede yaptığı açıklamada, Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun topluluktan ayrılmasından bu yana kendisi için zorlu bir görev süresi olduğunu belirtti.

ECOWAS'ın Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun askeri liderlerini ülkelerini birliğe geri döndürmeleri için ikna etmeye devam edeceğini vurgulayan Tinubu, "Onlara dostluk elimizi uzatmak ve bize geri dönmeleri için sebepler sunmak için her şeyi yapacağız." dedi.

Tinubu, Batı Afrika'daki güvenlik sorunlarına değinerek, şunlar kaydetti:

"Terörizm ve diğer zorlukların çözümü bizim ellerimizdedir. Bunu birlikte yapmak zorundayız. ECOWAS ihtiyat kuvveti hazır olmalıdır. Bölgemizdeki ekonomik refah ve fırsatların yanı sıra buna da yatırım yapmaya devam edeceğiz."

- Burkina Faso, Mali ve Nijer ECOWAS'tan ayrıldı

ECOWAS'tan ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran Burkina Faso, Mali ve Nijer, 6 Temmuz'da Nijer'in başkenti Niamey'de ilk zirvelerini düzenlemişti.

Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonu"nu kurmayı öngören ortak bildiri imzalanmış, Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçilmişti.