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Sudan'da yönetim krizi sona erdi

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Abdullah Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla siyasi anlaşmaya imza attı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 09:09
Sudan'da yönetim krizi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törende, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile ikinci kez bu göreve atanan Başbakan Hamduk siyasi anlaşma imzaladı.

Törende, Egemenlik Konseyi üyeleri de hazır bulundu.

Siyasi tutuklular serbest bırakılacak

Anlaşmaya göre, Burhan, Hamduk’u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etti. Ayrıca tüm siyasi tutuklular da serbest bırakılacak.

2019’da imzalanan ve 2020’de bazı değişiklikler yapılan Anayasal Bildiri Anlaşması, geçiş döneminin tamamlanması için ana referans kaynağı olacak.

Kapatılan eski iktidar partisi Ulusal Kongre dışında ülkedeki tüm grupları kapsayacak şekilde Anayasal Bildiri Anlaşması’nın bazı maddeleri değiştirilecek.

Sivil ve asker arasında uyum ve güvene dayalı ortaklık ile sivil teknokrat hükümeti kurulması, Sudan’ın istikrar ve güvenliğinin garantisi olacak.

Anlaşmada yer alan maddeler

Söz konusu anlaşmada, şu maddeler yer aldı:

"İktidarın, seçilmiş sivil hükümete belirlenen tarihte teslim edilme teminatı,

Gösterilerde sivil ve askerlerden ölüm, yaralanma olaylarının soruşturulması ve faillerin yargılanması,

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Cuba Barış Anlaşması'nın uygulanması, imza atmayan grupların anlaşmaya katılımının sağlanması,

Egemenlik Konseyinin, geçiş döneminde yürütmeye doğrudan müdahale etmeden denetleme görevini üstlenmesi ve birleşik ulusal bir ordu kurulması için çalışılması,

Eski rejimin (Ömer el-Beşir) izlerinin ortadan kaldırılması ve yolsuzlukla mücadele komitesinin yeniden faaliyetlerine dönmesi,

Tüm siyasi, toplumsal güçler ve devrimci güçlerle geniş bir diyalog başlatılıp bir anayasa konferansı düzenlenmesi,

Yasama Meclisinin ve yargı organlarının oluşturulması, Yargıtay Başkanı ve Başsavcı atanması suretiyle geçiş dönemindeki tüm kurumların tamamlanması,

Askerler, siviller, siyasiler, yerel yönetimler, direniş komiteleri, devrimci güçler, erkek ve kadın birlikleri ile tasavvufi tarikatlar arasındaki ortaklık, siyasi bildiri anlaşmasının gereklerine göre geçiş dönemini yönetmek."

"Özgür ve adil seçim sözü veriyoruz"

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, imza töreni sonrasında yaptığı konuşmada, "Sudan halkına geçiş döneminin sonunda özgür ve adil seçim sözü veriyoruz. Bu anlaşma, geçiş döneminin gerçekten tesisi anlaşmasıdır. Sudan’da hiçbir taraf ya da kimsenin dışlanmadığı, tüm ulusal güçlerle gerçek bir ortaklık kurmak istiyoruz" sözlerini kullandı.

"Ülkemizi olması gerektiği doğru yere döndüreceğiz"

Teknokrat hükümetini kurmakla görevlendirilen Başbakan Hamduk da şunları kaydetti:

"Anlaşma, demokratik sürece geri dönülmesine yardımcı oldu, son 2 yıldaki kazanımları korudu. Bu anlaşmaya imza atmam, Sudanlıların kanının korunması ve ülkenin yeniden inşası temeline dayanıyor. Ülkemizi olması gerektiği doğru yere döndüreceğiz. Sudan’ın yönetim şekliyle ilgili kesinlikle bir uzlaşı olmalı ve burada Sudan halkı hakem olmalıdır."

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