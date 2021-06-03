Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3,7 milyonu geçti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 3 milyon 708 bin 503’e ulaştı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde salgının başlangıcından bu yana toplam 33 can kaybı yaşandı. Türkiye'de ise 2 Haziran itibarıyla toplam 47 bin 768 kişi yaşamını yitirdi.
İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde 172 milyon 572 bin 360 vaka tespit edilirken, virüs bulaşan 155 milyon 182 bin 972 kişi iyileşti. Halen 13 milyon 620 bin 885 hastanın tedavisi sürüyor.