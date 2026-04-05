İsrail polisi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşa karşı Tel Aviv’de düzenlenen gösteriye sert müdahale ederek kalabalığı dağıttı.

İsrailli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla başkent Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda savaş karşıtı 1000 civarı gösterici toplandı.

Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra ülkelerinin İran ve Lübnan'a saldırıları, Gazze'de işlediği soykırım ile Batı Şeria'daki ihlaller aleyhinde megafonla slogan attı.

Protestocular, "Durmalıyız", "Bibi (Netanyahu) Hepimizi Öldürecek" pankartları açarak ABD ve İsrail'in başlattığı savaşın derhal durdurulmasını istedi.

İsrail polisi ise bir müddet sonra megafonlarla İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığının açıkladığı toplanma kısıtlamalarının ihlal edildiği gerekçesiyle gösteriye müdahalede bulunacağını duyurdu.

Gösteriyi dağıtmak için şiddet kullanan polisin göstericilerden 17'sini gözaltına aldığı bildirildi.

Protesto esnasında Yemen'den atılan füze nedeniyle sirenlerin çalmasıyla Habima Meydanı'ndaki göstericiler sığınaklara kaçmaya başladı.

Organizatörlerden aktivist Alon Lee Green, polisin gözaltına alınan göstericilerin sığınaklara gitmesine engel olduğunu duyurdu.

Savaş karşıtı protestocular ile hükümeti destekleyen sağcı gruplar arasında hararetli sözlü tartışmaların yaşandığı da görüldü.

Hayfa kenti ve Batı Kudüs'te gerçekleştirilen protestolara da sınırlı sayıda İsrailli göstericinin katıldığı ve buralarda da polisin şiddet kullandığı basına yansıdı.