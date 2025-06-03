33. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Festivali kapsamında, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Gazimağusa’da düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı.

Mağusa Kültür Derneği organizasyonu ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler saat 18.30’da bando eşliğinde Kaleiçi’ne yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlik kapsamında Namık Kemal Meydanı ve Venedik Sarayı çevresinde çocuklar için atölye çalışmaları, dans gösterileri, oyunlar düzenlendi. Festivalin açılışında MKD ritm grubu sahne aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Birlik ve beraberliğin şehri Gazimağusa’da, çocuklarımızla hep birlikteyiz. KKTC’de çocuk festivali geleneği dernek çalışmalarıyla ilk kez Oktay Kayalp döneminde başlamıştı. Bugün 33’üncüsünü düzenliyoruz. Dileğimiz, burada olan çocuklarımızın bir gün kendi çocuklarıyla bu etkinlikte yer almasıdır.”

-İyican

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Sermin İyican ise yaptığı açıklamada, 33. Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve etkinliklere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Gazimağusa Belediyesi ile derneğimizin ortaklaşa düzenlediği bu büyük organizasyonun 33.’sünü hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki çocuklar gülerse, dünya güler,” dedi