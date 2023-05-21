-Lefkoşa-Güzelyurt Anayol’undaki Kaza…

Lefkoşa - Güzelyurt Anayol’unda 297 ml gr alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki DN 917 plakalı salon araç ile seyrederken, Çağaloğlu trafik ışıklarına yaklaştığında trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlayan Beytullah Ermiş (E-54) yönetimindeki LY 550 plakalı salon araca arkadan çarpan İsmail Sarıkaya (E-36), tutuklandı.

Dün saat 11:15 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan olmadı, soruşturma devam ediyor.

-Çatalköy’deki kazası, yaya yaralı…

Çatalköy Beşparmaklar Caddesi’nde 200 ml gr alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki HT 378 plakalı kamyon ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkan ve banket içerisinde yaya olarak aynı istikamete doğru seyreden Muhammed Shazeel Khan’a (E-29)’e çarpan Süleyman Pempe (E-41) tutuklandı; yaralanan yaya ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Dün gece saat 22:30 sıralarında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Güzelyurt’taki Kaza…

Dün gece saat 02:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Şht. Halit Kazım Sokak’ta 136 ml gr alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki KJ 682 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Kocatepe Caddesine dikkatsiz giriş yapan ve banket içerisinde park halinde bulunan EK 152 plakalı araca çarpan Eray Işık (E-23) tutuklandı.

Sonucunda yaralanan olmayan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Gazimağusa-Karpaz Anayolu’ndaki kaza…

Düne gece saat 00:40 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda Exotic Hotel önlerinde 138 ml gr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MT 552 plakalı salon araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçen ve karşı istikametten geliyor olan Ufuk Örs (E-29) yönetimindeki UH 706 plakalı kamyonet araç ile çarpışan Dursun Güneş (E-36) tutuklandı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile UH 706 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Büşra Uzuner (K-24) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde gözetim altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

-Merdivenden düşerek hayatını kaybeden Altınkaya’ya otopsi yapıldı…

Öte yandan Gönyeli’de cuma günü merdiven üzerinde çalıştığı sırada düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Taner Altınkaya’ya (E-28) otopsi yapıldı.

Polis açıklamasına göre otopside ölüm sebebi “yüksekten düşme, kafa kemiği kırığı ve beyin kanaması” olarak tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

-Kiracılardan tahsil ettiği kira ücretini çalan kişi tutuklandı

Girne-Zeytinlik'te 2022-2023 yılları arasında kiracılarından tahsil ettiği toplam 2,200 Stg kira ücretlerini, işverenine vermeyen, tasarrufuna geçirerek çalan D.K.(E-22) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre soruşturma devam ediyor.

- “Ersin-Mehmet Metal İşletmeciliğinden” çalınan malzemelerle ilgili iş yeri çalışanı 2 kişi tutuklandı

Lapta ’da faaliyet gösteren “Ersin-Mehmet Metal İşletmeciliği” isimli iş yerinde, 500 TL değerinde kangal tipi su borusu ile toplam değerleri 1000 TL olan 15 adet ferforje mızrak uçlarının çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu iş yeri çalışanı iki kişi tutuklandı.

18-20 Mayıs tarihleri arasında yaşanan, H.Ç.(E-43) ve T.H.A.(E-27)’nın tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-Araç Yangını

Girne’de Begonvil Sokak üzerinde seyir halinde bulunan araçta muhtemelen enjektör kısmında bulunan mazot kaçağının, elektrik aksamlarında kısa devre yapması neticesinde yangın meydana geldi.

Reşat Özberkman’ın kullanımındaki GU 549 plakalı jeep araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın neticesinde tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi.

Dün saat 16:45 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Kayıp Hüseyin Toran İngiliz Üsler Bölgesi’nde tespit edildi, tutuklandı

Gazimağusa’da yaşayan ve 30 Nisan’dan beri kayıp olduğu bildirilen Hüseyin Toran (E-30), Beyarmudu'nda İngiliz Üsler Bölgesinde, görevliler tarafından tespit edilerek, KKTC Polisine teslim edildi.

Toran, birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklandı, soruşturma devam ediyor.