Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gazeteci Çiğdem Aydın’ın oğlu 19 yaşındaki Sami Sevinç’in, Lefkoşa’da 27 Mart 2024 tarihinde geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi süreci devam ediyor. Sami Sevinç yarın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yaklaşık 6 saatlik sürecek olan bir ameliyata girecek…

Lefkoşa’da 27 Mart 2024 tarihinde, saat 17:15 sıralarında, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Doğukan Yiğit Ünlü’nün (E-22), yönetimindeki MC 594 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yzb. Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçmesi sonucu o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru kavşağa gelen Sami Sevinç (E-19) yönetimindeki VL 213 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in kafatasında iki bölgede kırık meydana gelirken, beyin kanaması, sol bacağında parçalı kırık ve köprücük kemiği kırığı teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam eden Sami Sevinç, yarın ameliyata girecek.

Ameliyet öncesi Sami Sevinç için aranan A RH (-) kanın hızlı bir şekilde bulunması ise mutluluk verdi. Sami Sevinç’in annesi, Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Çiğdem Aydın, aranan kanın hızlı bir şekilde bulunmasında seferber olan herkese teşekkür ederken, kazanın meydana geldiği günden bu yana gerek arayarak gerekse de ziyarete gelerek destek olan herkese teşekkür etti. Çiğdem Aydın, “Yaşanan bu kaza hepimizi derinden sarstı. Oğlum ölümle yüz yüze geldi. Yarın büyük bir operasyon geçirecek. Tüm sevenlerimizin dualarını bekliyorum” dedi. Öte yandan araç sürücüsü zanlı Doğukan Yiğit Ünlü’nün, Sami Sevinç Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde operasyonda iken, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne teminat talebi ile çıkarılacak olması üzerine Çiğdem Aydın, “Oğlum yarın büyük bir operasyon geçirecek ve ameliyattan çıkıp sağlıklı bir şekilde kendine gelmeden zanlının teminata bağlanma talebi ile mahkeme huzuruna çıkarılacak olması bizde büyük bir yara açacaktır” ifadelerini kullandı.