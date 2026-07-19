Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal, mesajında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın, emperyalizmin Akdeniz'deki planlarına indirilmiş en büyük tokatlardan biri olduğunu belirtti.

Parti için, harekatın yalnızca askeri bir başarı değil, ulusal onurun, bağımsızlığın ve mazlumun yanında durma kararlılığının en güçlü simgelerinden biri olduğunu ifade eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında, başta Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit olmak üzere Dr. Fazıl Küçük'ü, Rauf Denktaş'ı, Necmettin Erbakan'ı, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Kıbrıs Türk halkının ve aziz Türk milletinin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor barışın, özgürlüğün ve kardeşliğin ilelebet yaşamasını temenni ediyorum."