Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkan adayı Tevfik Gören oldu.

CTP’den verilen bilgiye göre, dün gerçekleştirilen ön seçime, partililerin yanı sıra CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi de katıldı.

İncirli burada yaptığı konuşmada, örgüt iradesiyle adayın belirlenmesinin önemine dikkat çekti, CTP’nin demokratik geleneklerine ve katılımcılık anlayışı ile birlikte mücadele etmenin önemine vurgu yaptı.

İncirli, CTP’nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın yaşamına doğrudan dokunan hizmetler ürettiğini belirterek, CTP’li belediyelerin bugün ülkenin dört bir yanında başarılı çalışmalarıyla örnek gösterildiğini söyledi.

“Belediyelerimizle gurur duyuyoruz. Erenköy-Karpaz Belediyesi’ni yeniden CTP’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla buluşturacağız. Erenköy-Karpaz’ı geri alacağız” diyen İncirli, yerel yönetimlerin yalnızca altyapı hizmeti sunan kurumlar olmadığını, aynı zamanda sosyal dayanışmayı güçlendiren, mali disiplini sağlayıp yatırım yapabilen, halkın ihtiyaçlarına çözüm üreten ve herkes için hizmet veren yapılar olduğunu ifade etti.

CTP’nin yerel yönetimlerdeki başarılarını yeni dönemde daha da ileriye taşımayı hedeflediğini kaydeden İncirli, Erenköy-Karpaz bölgesinde de halkın ihtiyaçlarını önceleyen, katılımcı, şeffaf ve doğru çalışan bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam edeceklerini vurguladı.