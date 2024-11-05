Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki 100'den fazla hastanın tıbbi tahliyesinin gerçekleştirilmesinin planlandığını kaydeden Peeperkorn, bu hastaların Gazze'deki Sağlık Bakanlığının listesinde yer alan ve "öncelikli tahliye edilmesi gereken kişiler" olduğunu belirtti.

Peeperkorn, hastaların tahliyesinin Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'ndan yapılacağını söyleyerek, "Hastaların çoğunluğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Yaklaşık 13 hasta ise Romanya'ya tahliye edilecek. Bu tahliye operasyonu yarın için planlanıyor." dedi.

Refah Sınır Kapısı 6 Mayıs'ta İsrail tarafından kapatılmadan önce buradan yaklaşık 4 bin 700 hastanın tahliyesinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Peeperkorn, bu sınır kapısının kapanmasının ardından yalnızca 282 hastanın tıbbi tahliyesinin yapıldığını vurguladı.

Peeperkorn, "Gazze'deki hastalar için daha iyi organize edilmiş ve sürekli gerçekleştirilecek bir tıbbi tahliye sürecine ihtiyacımız var. Gazze'de 12 bin ila 14 bin kritik hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz." diye konuştu.