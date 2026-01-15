Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ölümünün 42’nci yıldönümünde Anıttepe’deki kabri başında anıldı.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, ardından bayraklar yarıya indirildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti, kurum ve dernek temsilcileri, diğer askeri erkân, öğrenciler ve Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalaması ve ardından konuşmasıyla son buldu.

Dr. Fazıl Küçük anma törenleri saat 11.15’te Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programla devam etti.

- Erhürman: “Dr. Fazıl Küçük daima halkın içinden, içimizden birisi oldu”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının yakın tarihine yön vermiş, mücadelelerin en zor ve en kırılgan dönemlerinde halkının önünde değil, halkının içinde yürümüş büyük bir lideri, Dr. Fazıl Küçük'ü saygı ve minnetle anmak için toplandıklarını kaydetti.

Erhürman, Küçük'ü gerçek bir toplum lideri yapan en önemli özelliğin makam ve unvanların arkasına saklanmadan, halkıyla aynı sokakları paylaşması, aynı kaygıları taşıması ve aynı umuda tutunması olduğunu vurguladı.

Küçük’ün yalnızca kürsülerden değil; evlerden, kahvehanelerden, tarlalardan, hastane koridorlarından da konuşan bir lider olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bu yüzden, Dr. Fazıl Küçük halkın gözünde hiçbir zaman yukarıda olmadı. Daima halkın içinden, içimizden birisi oldu.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin zaman zaman sessizliğin direniş, sabrın strateji ve geleceği koruyan akıl olduğu bir yolculuk olduğuna işaret ederek, Küçük’ün bu zorlu dönemde ince çizgiler üzerinde yürümeyi başarmış bir lider olduğunun altını çizdi.

-“Her türlü tehlikeye karşı her koşulda halkını korumak için mücadele ve liderlik etti”

“Halkının onurundan asla taviz vermedi. Her türlü tehlikeye karşı her koşulda halkını korumak için mücadele ve liderlik etti" diyen Erhürman, Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının kimliğini, haklarını ve güvenliğini kararlılıkla her platformda savunduğunu kaydetti.

-“Onu anlamak ve anlattığı değerleri yaşatmak en büyük görevimizdir”

Erhürman, kendilerine düşen görevin onu sadece anmak olmadığına da işaret ederek, “Onu anlamak ve anlattığı değerleri yaşatmak en büyük görevimizdir. Halktan asla kopmayan bir siyaset anlayışını, sorunun parçası değil, çözümün taşıyıcısı olmayı ve her koşulda Kıbrıs Türk halkının geleceğini önceleyen bir duruşu sürdürmektir. ” şeklinde konuştu.

“Onun halkına duyduğu sarsılmaz inancın bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ettiğini vurgulamak istiyorum.” ifadesini kullanan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının büyük evladı Dr. Fazıl Küçük'ü saygı, sevgi ve minnetle andığını kaydetti.