Spor Dairesi Müdürlüğü, sporcu, antrenör ve hakem lisanslarına ilişkin işlemlerin sporkktc.com üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü yaptığı açıklamada, getirilen düzenlemeyle sporcu, antrenör ve hakem lisanslarına ilişkin tüm işlemlerin sporkktc.com üzerinden yapılabileceğini, ilgili federasyonların da kendi bünyesindeki süreçleri yürüteceğini söyledi.

Lisans başvuru, onay ve takip süreçlerinin tek bir platformda daha hızlı, şeffaf ve denetlenebilir hale getirildiğini belirten Sütçü, yeni sistemle evrak yükü ve zaman kaybının azaltılacağını kaydetti. Sütçü, uygulamayla kulüpler, sporcular, antrenörler ve hakemlerin lisans işlemlerini kolaylıkla ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğini söyledi.

Federasyonların ise, kendi sorumluluk alanlarındaki lisans süreçlerini doğrudan yöneterek daha etkin bir idari yapıya kavuşacaklarını ifade eden Sütçü, yeni düzenlemeyle tüm lisans işlemlerinin modern, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya taşındığını belirtti.