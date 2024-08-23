Dinçyürek: "Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde dördüncü yoğun bakım ünitesinin hizmete girdi, yoğun bakım yatak kapasitesi 25'e çıkarıldı"

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde dördüncü yoğun bakım ünitesinin hizmete girdiğini açıkladı ve bu gelişmeyle hastanedeki yoğun bakım yatak kapasitesinin 25'e çıkarıldığını kaydetti.

Acil Durum Hastanesi'ndeki çocuk ve yeni doğan yoğun bakım üniteleri de dahil edildiğinde, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin toplam yoğun bakım yatak kapasitesinin 50'ye ulaştığını ifade eden Dinçyürek, bir ay içinde bu sayının 60'a çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Dinçyürek, bu kapasite artışının, ülkedeki yoğun bakım yatak bulma sıkıntılarına önemli bir çözüm olacağını vurguladı.

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Bakanlık açıklamasına göre, Bakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yeni açılan yoğun bakım ünitesi ile 112 Acil Servis'e alınan yeni ambulansları yerinde inceledi ve değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dinçyürek, hastanenin kapasite artırımı ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi konusundaki gelişmeler konusundaki çalışmaların önemine dikkat çekti.

Dinçyürek, kısa süre içinde eski genel yoğun bakım bölümünün tadilatlarının tamamlanacağını ve bu bölümün de devreye girmesiyle ana binadaki yoğun bakım yatak kapasitesinin 35'e ulaşacağını da belirtti.

-5 yeni ambulans

Bakan Dinçyürek, ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın kendi imkanlarıyla Sağlık Fonu'ndan finanse edilen 5 yeni ambulansın da 112 Acil Servis'e teslim edilerek hizmete sunulduğunu duyurdu.

Göreve geldiğinde 24 ambulansın mevcut olduğunu belirten Bakan Dinçyürek, yeni alınan ambulans sayısının 7'ye yükseldiğini ve haftaya 3 yeni ambulansın daha hizmete sunulmasının planlandığını ekledi. Dinçyürek, bunlara ilave olarak 5 yeni ambulansın daha alımı ihalesinin sonuna gelindiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, ülkenin sağlık ihtiyaçlarını öngörerek, geleceğe yönelik planlamalar yaptıklarını ifade etti ve tüm ekiplere teşekkürlerini iletti.

-Ozankaya

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Çağın Ozankaya da hastanenin yoğun bakım servisi hakkında bilgiler verdi; yoğun bakım ünitesinin yenilendiğini ve tadilatların tamamlandığını belirtti.

Zemin dahil tüm tadilatların bitirildiğini ifade eden Ozankaya, Bakan Dinçyürek’in talimatları doğrultusunda dördüncü yoğun bakım ünitesinin de hizmete açıldığını söyledi. Bu yeni ünitenin 9 yatak kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Ozankaya, pediatrik yoğun bakımlarla birlikte toplam yatak kapasitesinin 50'ye ulaştığını açıkladı.