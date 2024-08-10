DP’DE YAPRAK DÖKÜMÜ !

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun genel başkanlığı sonrasında partiyi büyütmeye değil de belli bir zümrenin rant paylaşımlarına göre şekillenen politikalar sonucu parti kan kaybına devam ediyor. Hergeçen gün kan kaybederek ciddi baraj tehlikesi yaşayan Demokrat Parti’de son istifa Partinin kurulduğundan beri Mormenekşe köyünde aktif çalışan ve örgüt başkanlığı yapan Mustafa Ergazi ve ailesinden geldi. DP Mormenekşe Örgüt Başkanı Mustafa Ergazi ve ailesi Demokrat Parti’den istifa ettiklerini kamuoyuna duyurdular.