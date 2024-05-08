Demokrat Parti (DP), yarın “Özel Sektörü Güçlendirme Zirvesi” düzenliyor.

DP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, DP Sosyal Sorumluluk Komitesi'nin Lefkoşa Concorde Otel’de düzenlediği etkinlik saat 9.00’da başlayacak.

Etkinlik, turizm, eğitim, bankacılık ve finans, tarım ve hayvancılık, sanayi, ihracat ve dış ticaret, inşaat ve emlak gibi sektörlerin temsilcilerinin katılımı ile yapılacak.

Özel sektörün sorunları ve sektörün güçlendirilmesi adına gerekli yol haritasının belirlenmesinin hedeflendiği etkinliğin sonuç bildirisi ileriki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.