"Hükümet birlik ve bütünlük içinde hareket ediyor"

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, hükümetin birlik ve bütünlük içinde hareket ettiğini, ortak icraatlarıyla Hedef Vizyon Programı'nın net olduğu vurguladı.

Akpınar, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz’ın bir televizyon programında yaptığı açıklamalara karşılık verdi ve Büyükyılmaz’ın açıklamalarını “talihsiz” ve “kişisel görüşleri” olarak niteledi.

DP Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Akpınar, bu dönemde yasal düzenlemeler ve yeni yasaların iç hukuka entegre edildiğini belirterek, KKTC'nin refahını artırmak için Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle çalışıldığını ifade etti.

YDP’nin yeni başkan yardımcısının heyecanının anlaşıldığını ifade eden Akpınar, Büyüyılmaz’ın önceki DP’ye katılmak istediği iddiasında bulunarak, “Büyükyılmaz ve arkadaşlarının bugün YDP’ye katılım sağlamasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

DP’nin ilkeli duruşu ve merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kucaklayıcı siyasi yaşam felsefesiyle hareket etmeye devam ettiğini belirten Akpınar, şöyle devam etti:

“Sayın Büyükyılmaz’ın bir TV programında DP ile ilgili kendi izahatlı, talihsiz paylaşımının, sadece kendilerine ait bir düşünce paylaşımı olduğunu düşünüyoruz. UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti, halen bütünsel hükümet yapısında ve protokol yönetiminde mutlak bir birliktelik içerisinde hareket etmektedir. Hükümetin ortak icraatları ve Hedef Vizyon Programı oldukça açık ve nettir.

Geçmişten gelen ve eksik olan tüm yasal boşlukların düzenlemeleri yanında, dünya ile eş zamanlı gelişmelere ayak uyduracak yeni yasalar ve düzenlemeler de, bir bir iç hukukumuza taşınmaya başlamıştır. Yıllardır oluşamayan siyasi istikrarın, dönüştüğü yeni istikrar döneminde, bugün dünyanın geçmekte olduğu en zor dönemde, yaşanan ekonomik kırılmalarda, KKTC’ye ait olmayan hiper enflasyon yönetiminde, halkımızın refah düzeyini geliştirmek, finansal kayıplarını olabilecek en doğru yönetimsel açılımlarla minimuma indirmek, doğru politikaları oluşturmak için Türkiye Cumhuriyeti anavatanın desteğiyle elinden gelenin en iyisini, alınmakta olan yasal tedbirlerle en doğru düzeye taşıma uğraşı içerisindedir. YDP’nin de asli sorumluluk alan hareketi içerisinde olan tüm yönetimsel açılımlarda mutlak uyum büyük bir önem arz etmektedir.”

Akpınar, KKTC’yi en ileri düzeye taşımak, halkın ihtiyaç duyduğu tüm gelişim alanlarında refah düzeyini en üst boyuta taşımak ve uluslararası kabulleri sağlamanın Demokrat Parti’nin asli görevi olduğunu da kaydederek, “Milli değerlerimizden ve kendimizden kopmadan, çocuklarımızın, gençlerimizin kendi dünyalarını hazırlamak bizlerin asli görevinin en önemli hedefidir. Bir an için siyasi pozisyon veya kazanım yaratma isteğiyle sözde ifadelerle mevsimsiz açıklamalarda bulunmak doğru değildir.” dedi.

YDP’nin seçim barajını zorlanarak geçtiğini de belirten Akpınar, YDP’nin çok daha iyi sonuçlarla ilerdeki siyasi yaşamına devam etmesini de temenni etti.