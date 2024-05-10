Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Salih Çeliker, Kıbrıs sorununun her iki halk tarafından da kabul edilecek bir çözüme ulaşması için öncelikle spor ambargolarının tamamen kaldırılması ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası camiada haklı yerini alması gerektiğini vurguladı.

Çeliker, Birleşmiş Milletler’in 25 Mayıs tarihini “Futbol Günü” ilan etmiş olmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

DP olarak bundan sonra 25 Mayıs’ta futbolu farklı bir etkinlikle gündeme getirmek için hazır olduklarını ifade eden Çeliker, BM üyesi ülkelere de bu vesileyle şu hatırlatmayı yaptı:

“Kıbrıs adasının kuzeyinde yaşayan ve futbola çok düşkün olan Kıbrıslı Türklerin, dünya futbolu ile entegre olabilmeleri için ne yapıyorsunuz. Ambargolar nedeniyle, anavatanımız Türkiye takımları ile bile hiç bir müsabaka yapamayan, ama her türlü futbol aktivitesini, yurtdışına giderek izleyen ve takip eden bu halkın gençlerinin ne suçu var. Bu gençler de futbol oynayarak ve spor yaparak, dünyadaki yaşıtları ile aynı şartlarda yaşamak istemektedirler.

Spor ambargolarını bu vesile ile bir kez daha gündeme getirmek gereğini duyduk. Ambargolar ile hiç bir toplum teslim olmamıştır. Çağdışı bu uygulama ile nereye varılabileceği 60 yılda görülmüştür. 60 yılda KKTC halkı teslim olmamış ama ömrü geçen vatandaşlar da bu ambargoları uygulayanları her an lanetlemiştir. Herşeye rağmen de Kıbrıs Türk gençliği birçok diğer alanda olduğu gibi bu alanda da kendi kendisi ile yarışarak çok daha iyi seviyelere gelmesini başarmıştır. Tek eksiğimiz uluslararası temastır ve bu da halkımızın en temel insan hakkıdır.

Kıbrıs sorununun her iki halk tarafından da kabul edilecek bir çözüme ulaşması için öncelikle spor ambargolarının tamamen kaldırılmasını ve Kıbrıs Türk halkının da uluslararası camiada haklı yerini almasını bir kez daha talep ediyoruz.”

(EMR/ÖK)