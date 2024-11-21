DOYUM SÜPERMARKET SON NOKTAYI KOYDU PATATES 57.00 TL

Ergün Yahat

Ülkemizde son günlerde gündemin birinci sırasına oturan patates fiyatları sonrasında son noktayı Gemikonağında bulunan Doyum süpermarket koymuş oldu.

Marketten yapılan açıklamada Alkışlar Patates Fiyatı Düşüşte : 57 TL’kilosu Gemi Konağı Doyum Market’te, üreticiden tüketiciye doğrudan satış imkânı sunan yeni bir kampanya başlatıldı. Patatesin kilo fiyatı 57 TL olarak güncellendi. An itibarıyla duyurulan bu fiyat indirimi, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanırken, market yetkilileri tarladan sofraya doğrudan tedarik sürecinin önemine dikkat çekiyor.

Hadi bakalım! ifadeleriyle yapılan duyuruda, uygun fiyat politikalarının devam edeceği sinyali verildi.