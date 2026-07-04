KKTC’de faaliyet gösteren Dolphing Movers Ltd. aracılığıyla İngiltere’den gönderilen araç, konteyner ve kişisel eşyaların 77 gündür Mersin Limanı’nda beklediğini öne süren mağdurlar, şirket önünde toplanarak yetkililere çağrıda bulundu. Mağdurlar, yaşadıkları mağduriyet nedeniyle hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

77 Gündür Yüklerini Teslim Alamıyorlar

Mağdurlar, ilk konteynerlerin 25 Nisan’da Mersin Limanı’na ulaştığını ancak aradan geçen 77 güne rağmen araç ve eşyalarını teslim alamadıklarını belirtti. Araç sahipleri, galericiler ve kişisel eşyalarını taşıyan vatandaşların ciddi maddi kayıplarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

"Şirketten Hiçbir Açıklama Gelmedi"

Vatandaşlar, günlerdir şirket yetkililerine ulaşmaya çalıştıklarını ancak telefon ve mesajlarına yanıt alamadıklarını öne sürdü. Kamuoyunu tatmin edecek herhangi bir açıklama yapılmadığını savunan mağdurlar, belirsizliğin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Liman Masrafları Katlanıyor

Mağdurlar, Mersin Limanı'nda bekleyen konteynerler için her gün yeni depolama ve liman ücretleri oluştuğunu belirterek, yüklerin uzun süre teslim alınmaması halinde tasfiye riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini dile getirdi.

Yetkililere ve Şirket Yönetimine Çağrı

Mağdurlar, polis ve savcılık başta olmak üzere ilgili kurumların devreye girmesini isterken, şirket yetkililerinin de kamuoyuna açıklama yapmasını talep etti. Şirket sahibi olduğu belirtilen Hakan Bayram'a ulaşamadıklarını öne süren vatandaşlar, uğradıkları zarar nedeniyle hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını açıkladı.

Şirketin Borç İddiası Gündemde

Edinilen bilgilere göre, Dolphing Movers Ltd.'nin İngiltere ve Mersin'de hizmet aldığı firmalara olan borçları nedeniyle, şirket aracılığıyla taşınan araç, konteyner ve kişisel eşyaların Mersin Limanı'nda bekletildiği iddia ediliyor. Bu nedenle yüklerin teslim sürecinin durduğu öne sürülürken, mağdurlar yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep ediyor.