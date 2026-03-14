24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,60 artışla 7 bin 245 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,59 yükselişle 48 bin 792 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,29 artarak 44,1890 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 0,42 düşerek 50,7570 lira oldu.

Geçen hafta 58,8500 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,21 düşerek 58,7280 liraya indi.

İsviçre frangı da yüzde 0,45 değer kaybederek 56,1800 liradan alıcı buldu.