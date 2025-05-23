Kamalı Haber) Gönyeli’de ağır yaralanmayla sonuçlanan kazaya neden olan Ümitcan Arslan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru Mahmut Polat mahkemede olguları aktardı. Polis, Ümitcan Arslan'ın 19 Mayıs 2025 tarihinde saat 23:10 raddelerinde Yenikent Belediye bulvarı üzerinde kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrederken JY 116 plakalı salon aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada Mehmet Züheyir Akyol yönetiminde bulunan MH 554 plakalı motosikletin ön kısmına aracının sağ yan kısmı ile çarpması sonucu bir trafik kazası meydana geldiğini söyledi. Polis, kazada yaralanan Mehmet Züheyir Akyol'un ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastahanesi Acil servisine kaldırılmış olup ilk yardım tedavisine müteakip Yakın Doğu Hastahanesi Yoğun bakım ünitesinde vücudunda çeşitli kırıklar, akciğer yaralanması, karaciğer kanaması teşhisi ile müşahede altına alındığını ve tedavisinin sürdüğünü belirtti. Polis, yaralının bilincinin açık olduğunu ve kısa süre sonra normal servise alınacağı söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti

Polisin ardından söz alan zanlının avukatı Hüseyin Koralp, müvekkilinin bir önceki duruşmada Mercedes bir aracın önünü kestiğine dair iddiasının araştırılıp araştırılmadığını sordu. Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini, markası, rengi tespit edilen ancak plakası belirlenmeyen bir aracın sağ tali yoldan çıktığının görüldüğünü ancak zanlının da dikkatsizce yola giriş yaptığını söyledi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, iki haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.