Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İnsanları dolandırmayı meslek haline getiren, dolandırıcılık suçundan onlarca kez hüküm giyen Erdi Konyalıoğlu yine rahat durmadı. Polis olduğunu söyleyerek, 2 ayrı döviz bürosunun çalışanlarını kandırarak, bin dolar ve bin sterlin alan zanlı bugün "Sahtekarlıkla para temini” ve “Polis olmadığı halde kendisini polis olarak tanıtma" suçlarından tutuklanan zanlı bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru Ferhat Oruç mahkemede olguları aktardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Oruç, zanlının 24.06.2024 tarihinde saat 17.40’da Gönyeli'de faaliyet gösteren bir döviz bürosu önünde, polis olmadığı halde kendisini polis S.Ç., olarak tanıtıp, Gönyeli'de sakin E.A.’dan bin ABD doları alarak sahtekarlıkla para temin ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının aynı gün saat 18.00 raddelerinde Gönyeli'de faaliyet gösteren bir döviz bürosunda, kasiyer olarak çalışan Ö.N.'dan bin sterlin nakit para isteyip karşılığı olan parayı arabadan getireceğini söyledikten, parayı alıp konu yerden ayrıldığını anlattı.

Polis, zanlının aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada bin dolar ve 930 sterlin paranın bulunarak, emare alındığını söyledi. İncelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.