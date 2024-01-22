DOLANDIRICILARA DUR DEYİNİZ !!!

Ülkemizdeki dolandırıcılık metodlarına bir yenisi daha eklendi. Üstelik de piyasada ismini oldukça havalı gösteren sözde büyük müteahhitler de bu kervana katıldı. Şirketlerinin ödemelerini hiçbir mali varlığa sahip olmayan akrabaları üzerine kurdukları şirketler adına açtıkları çek hesaplarıyla yapan dolandırıcı müteahhitler ilgili şirketlere piyasada güven sağladıktan sonra piyasaya yüklü miktarda çek keserek imza yetkililerini sonradan değiştirmek suretiyle büyük bir dolandırıcılığa imza atmaktadırlar.

MERKEZ BANKASI YASAL DEĞİŞİKLİK İSTİYOR

Merkez Bankasına yakın kaynaklar sözkonusu dolandırıcılık olayları karşısında Maliye Bakanlığından Poliçeler Yasasında değişiklik yapılarak bu dolandıcılığın önüne geçilmesini talep ettiklerini ancak Maliye Bakanlığının yavaş hareket ettiğini söylüyor.

BANKALAR BİRLİĞİ DE RAHATSIZ

Bankalar birliğinin de Pandemi döneminde başgöstermeye başlayan bu dolandırıcılık karşısında Devlet ve Hükümet yetkililerinden yasal mevzuattaki boşlukları giderecek değişikliği talep etmelerine rağmen hükümetin bu konuda yeterince hareket etmeyerek esnafın dolandırılmasına sessiz kalmalarına anlam veremediklerini belirtiyor.

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UĞRAŞIYOR

Sözkonusu dolandırıcılık vakalarının artmasıyla konuyla ilgili soruşturmalarla uğraşan Polis Genel Müdürlüğü mensupları konunun düpedüz dolandırıcılık olduğunu ve Devlet ve Hükümet yetkililerinin konuyla ilgili süratle daha ciddi önlemler içeren yasalar hazırlaması gerektiğini söylerken son dönemde çeklerini ödemekten imtina eden dolandırıcıların çek hesaplarındaki tek imzaları çift imzaya çevirmelerinin sahtekarlıkla menfaat temini olduğunun altını çiziyorlar.

İLGİLİ ŞİRKETLERİ AÇIKLAMAYA BAŞLAYACAĞIZ

Piyasaya oldukça yüklü miktarlarda çekler keserek piyasayı dolandıran başta ünlü müteahhit ve diğer şirketleri açıklamaya başlıyoruz . Bu konuda mağdur olan kişi kurum ve firmaları KIBRIS MANŞET’e ihbar etmeye davet ediyoruz.