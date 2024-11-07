Alithia ve diğer gazeteler, Lefkoşa Rum Mahkemesi’nin dün rekor bir tazminat kararına imza attığını, Rum hükümetinin, “Makarios Hastanesi’nde” dünyaya gelen bir bebeğin anne-babasına 2 buçuk milyon euro ödemeye mahkum edildiğini yazdılar.

Habere göre, sezaryen doğum olması gereken doğum, doktorların ısrarı sonucunda normal yolla yapıldı ve

doğum esnasında yaşanan komplikasyonlar sebebiyle bebeğin beynine oksijen gitmedi. Şu an 12 yaşında olan çocuğun zihinsel ve fiziksel ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldığını aktaran gazete, mahkemenin verdiği 2 buçuk milyon euroluk tazminat kararının Güney Kıbrıs’ta rekor miktar olduğunu da vurguladı.