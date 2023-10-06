Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kara sınır kapılarında yaşanmakta olan “sistemsel aksaklık” hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kara sınır kapılarında bugün saat 15.30 itibarıyla 9 Ekim Pazartesi gününe kadar sistemsel bir güncelleme yapılacağı ve bu güncelleme kapsamında Kıbrıs Türklerinin geçişlerinde kimlik kontrolünü yapan çevrim içi sistemin çalışmayacağı Kıbrıs Rum yetkililer tarafından tarafımıza bildirilmiştir” denildi.

Açıklamada devamla şöyle denildi:

“Kıbrıs Rum sınır kapılarındaki çevrimiçi sistem çalışmayacağından Kıbrıs Türklerinin yapacakları geçişlerde kimlik kartları ve pasaportlarına ilave belgeler talep edilebileceği ve belgeleri sunamayan kişilerin geçişine izin verilmeyeceği de tarafımıza iletilmiştir. Sorgulamamız üzerine, talep edilebilecek ilave belgelerin ne olduğuna dair tarafımıza herhangi bir bilgi verilmemiştir.”