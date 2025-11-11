Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bugün meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bugün meydana gelen terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, menfur terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunularak, Pakistan halkı ve yönetimine başsağlığı ile sabır dilekleri iletildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, terörle mücadelede uluslararası toplumun yanında olduğumuzu vurguluyor; Anavatanımız Türkiye ile omuz omuza, kardeş Pakistan halkının yanında olduğumuzu bir kez daha beyan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.