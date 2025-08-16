Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık Milletvekili Afzal Khan’ın geçen günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında kendisine yöneltilen yoğun baskılar neticesinde Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Özel Temsilciliği görevinden istifa etmiş olmasını üzüntü ile karşıladığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu konuda yaşananların, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk halkına yönelik yürütmekte olduğu hiçbir hukuki ve ahlaki zemini olmayan izolasyon politikasının en son örneğini teşkil ettiği ve Kıbrıs Türk halkının kendisini dünyaya anlatmasına dahi tahammül edemeyen bu çarpık zihniyetin geldiği noktayı gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Yaşanan bu tarz gelişmeler, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına yönelik on yıllardır değişmeyen gerçek niyetleri konusunda aydınlatıcı olduğu kadar, bu zihniyet karşısında yürütmekte olduğumuz devletimize ve egemenliğimize dayalı politikamızda ne kadar haklı olduğumuzu da bir kez daha göstermektedir.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bilinen bu tarz hasmane tutumları esasen KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri en kısa zamanda alması yönündeki kararlılığımızı pekiştirmekte ve bu yönde Anavatan Türkiye’nin de tam desteğiyle ortaya koyduğumuz çabalara ivme kazandırmaktadır.

- Uluslararası camiaya çağrı...

Yaşanan bu son gelişmeler ışığında, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkını izolasyon altında tutma çabalarını ısrarlı yanlış politikalarıyla mümkün kılan uluslararası camiayı da bu tutumdan bir an önce vazgeçerek, Rum tarafının gayrı hukuki ve gayrı ahlaki izolasyon politikasına alet olmak yerine, daha fazla gecikmeden adada iki halk ve egemen eşit iki devlet var olduğu gerçeği zemininde hareket etmeye çağırırız.”