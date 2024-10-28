Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu mesajında, başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere, mazlum halklara ilham olan İstiklal Savaşı’nın ardından kurulan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutladığını ifade etti.

Ertuğruloğlu, “Yok edilmek istenen Türk milletinin yenilmezliğini ve esir alınamayacağını, tüm dünyaya gösteren İstiklal Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah ve dava arkadaşlarını, şehitleri, gazileri saygıyla yad ediyorum.” ifadelerine yer verdi.