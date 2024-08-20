Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, göreve yeni başlamasından dolayı ziyarette bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, her zaman olduğu gibi, büyükelçilik ile yakın iş ve güç birliğiyle dayanışma içinde olacaklarını ifade ederek, Büyükelçi Serim’e yeni görevinde başarılar diledi.
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Kaynak: rss