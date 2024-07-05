Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları yemeğine katıldı.

Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte katılan Ertuğruloğlu, TDT Dışişleri Bakanları ile yemekte bir araya geldi.

Yemekte, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidıv, Macaristan avrupa birliği bakanı Janoş boka, Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov yer aldı.