Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Şuşa’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) konser programını izledi.

TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi çerçevesinde düzenlenen konser programına, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve KKTC’den bakanlar katıldı.

Konser programında, KKTC bölümünde, “Al yemeni mor yemeni” türküsü Kıbrıs Türk folklör gösterisi eşliğinde seslendirildi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanına, Kıbrıs Türkünün simge türküsünü böyle uluslararası bir organizasyonda Türk dünyasına tanıttığı için teşekkür etti.