Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, iş insanı Asil Nadir’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu mesajında, Asil Nadir’in ülkeye kattığı değerin her zaman minnetle anılacağını vurguladı.

Ertığruloğlu, “Kıbrıs Türk halkının efsane değeri; iş insanı Asil Nadir’in vefatından derin üzüntü duydum. Ülkemize kattığı değer her zaman minnetle anılacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kıbrıs Türk halkına baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.