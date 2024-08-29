Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere, özgürlük ve bağımsızlık bekleyen toplumlara ve devletlere ilham olan zaferlerin zaferi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu mesajında, Türk milletinin işgali, esareti kabul etmeyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı Büyük Zafer’e taşıyanları, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri saygı ve minnetle andıklarını belirtti.