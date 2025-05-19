Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 19 Mayıs 1919 tarihini özgürlüğün ve mücadelenin sembolü olarak niteledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk adımı olan, Türk Milletinin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919, özgürlüğün ve mücadelenin sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 106. yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz.

Ölümü yenerek istiklalini kazanan Türk milletinin 19 Mayıs ruhu, başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere, bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele eden başka milletlere de örnek olmuştur. Kıbrıs Türk halkı varoluş mücadelesinde 19 Mayıs ruhundan ilham alarak, 20 Temmuz ruhu ile özgürlüğüne kavuşmuştur. Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesi, Atatürk’ün izinde, 19 Mayıs ve 20 Temmuz ruhu ile daima sürecektir.

Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelenin kahramanlarını, tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ülkemizin aydınlık geleceği gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram’nı kutluyorum.”