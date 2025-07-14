Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “15 Temmuz, Türkiye’nin geçilmez olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

Ertuğruloğlu mesajında, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da Anavatan Türkiye’nin istiklal ve istikbalini hedef alan hain darbe girişiminin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığında, Türk milleti ve kahraman güvenlik güçleri tarafından bertaraf edildiğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, “Gücü gücümüz olan, ayrılmaz bir parçası olduğumuz büyük Türk Milleti, Türkiye’yi esaret altına almak isteyen işgalcilere ve hainlere, şanlı tarihinde olduğu gibi 15 Temmuz’da da izin vermemiş, Türkiye’nin geçilmez olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

Ertuğruloğlu, hain darbe girişiminin yıl dönümünde, vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.