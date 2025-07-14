Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta yapılacak 5+1 formatındaki toplantı öncesinde Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığında 15.10 sıralarında başlayan toplantıya, Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu katıldı.
Toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar’a Özel Temsilci Güneş Onar eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 5+1 formatındaki toplantıda Haspolat ve Akıncılar’da yeni geçiş kapıları açılması konusunu gündeme getireceğini kaydetmişti.