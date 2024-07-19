DİSİ ve DİKO partileri, başkanları aracılığıyla Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesine göre DİSİ Başkanı Annita Dimitriu yaptığı açıklamada, bugünkü olgular çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlaması ihtimali konusunda kötümser olduğunu ifade etti.

Roberta Metsola’nın yeniden Avrupa Parlamentosu Başkanlığı'na seçilmesinin Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasına katkı sağlayıp sağlamayacağı sorusu üzerine Dimitriu, “Avrupa yanımızdadır ancak ancak Avrupa’nın biz olmadan Kıbrıs sorununu bizim için çözmeye geleceği izlenimini bırakmamamız gerekir." dedi.

Amacın; Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasının sağlanması olduğunu yineleyen Dimitriu, diplomatik ve siyasi hamlelerle siyasi iradelerini ortaya koymalarının da mümkün olduğunu ifade etti.

Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda iyimser olup olmadığı sorusuna ise Dimtiru, şu an önlerinde bulunan olgularla iyimser olmadığını belirterek yanılma temennisinde de bulundu.

-DİKO Başkanı

Habere göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise bir anma etkinliği çerçevesinde yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çabalarına destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

DİKO’nun, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin, “Türk işgalinden, ordusundan kurtulmuş” , işlevsel, federal bir devlete dönüştürmesini öngören bir çözümün sağlanmasına bağlı kalmaya devam ettiğini söyleyen Papadopulos, birlik çağrısında da bulundu.

Kıbrıs Rum halkının, iki devlete dayalı çözümü, konfederasyonu ya da “işgali” meşru kılacak bir çözümü kabul etmesinin hiçbir zaman söz konusu olmadığını savunan Papadopulos, boyun eğmek veya diz çökmenin değil herkesin mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.