AKEL ve DİSİ’nin, ELAM konusunda karşılıklı açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun geçtiğimiz gün partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin tutumu konusunda yaptığı açıklamaya yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, açıklamasında AKEL ve ELAM’ı iki aşırı uç olarak tanımlarken, bu iki partinin ya aşırı ve tehlikeli politikalar önerdiğini ya da birçok konuda aynı pozisyonları destekleyip oy verdiğini ifade etti.

Bunun üzerine açıklama yapan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, “ELAM’ın, DİSİ’nin kendi etinden (İncil’e göre kendi etinden, kendi gibi) olduğunu” belirtirken “ELAM’ın, DİSİ’nin yedeği olarak işlev gösterdiğini de herkesin bildiğini” söyledi.

Stefanu açıklamasında ayrıca Nikos Anastasiadis, Nikos Hristodulidis ve Annita Dimitriu’nun, aşırı sağ oluşumunun oylarıyla seçildiğini de ifade etti.

Gazete, iki parti arasındaki açıklamalara ELAM’ın da katıldığını yazdı.

Habere göre ELAM açıklamasında, her iki partiye atıfta bulunarak “aralarındaki hangi farkları tartışıyorlar” sorusunu sorarak her iki partinin de sığınmacı konusundaki (ELAM tarafından yapılan) önerilere karşı çıktığını, her ikisinin de Kıbrıs sorununda aynı tezlere sahip olduğunu, LGBTİ gündemini de savunduklarını belirtti.