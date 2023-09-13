DİSİ Siyasi Büro’nun dün toplanarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in DİSİ’nin Hükümet’e dahil olması için yaptığı çağrıyı görüştüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, siyasi büro üyelerinin tümünün, Hristodulidis’in çağrısına olumsuz yanıt vererek, DİSİ’nin muhalefette kalmaya devam edeceğini açık şekilde ifade ettiklerini yazdı.

Gazete, siyasi büro toplantısında danışmanlık rolü üstlenecek olan Başkanlık Konseyi oluşturulmasının kararlaştırıldığını ve konseyde, Rum Yönetimi Eski Başkanı Nikos Anastasiadis’in de yer alacağını kaydetti.

Haberde, Haris Yeorgiadis’in de “Glafkos Kliridis Enstitüsü” Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildiği ifade edildi.