Girne-Değirmenlik ana yolunda direksiyon hakimiyetini kaybedip, su hendeğine çarpan alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 94 miligram alkollü içki tesiri altındaki Gökmen Öztürk (E-45), saat 00.15 sıralarında, yönetimindeki SG 923 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda bulunan su hendeğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

-Girne’de yayaya çarpan sürücü tutuklandı

Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde bugün saat 14.30 sıralarında, Ege Kılıç (E-19), yönetimindeki VR 807 plakalı panelvan araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Doğan Polat’a (E-27) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Doğan Polat, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Ege Kılıç tutuklandı.