Karayolları Dairesi, pazar 10.00 – 13.00 arasında Girne Değirmenlik Dağ Yolu, Girne Acapulco Kavşağı ile Değirmenlik Yol Ayrımı arasındaki yolun trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi yaptığı açıklamada, Karayolu Master Planı kapsamında yapımı devam eden Girne Değirmenlik Dağ Yolu Girne Acapulco Kavşağı ile Değirmenlik Yol Ayrımı (Taş Ocakları Bölgesi) arasının çalışmaları nedeniyle can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla araç trafiğine kapatılacağını belirtti.

Sürücülerin bahse konu saatlerde yolun kapalı kesimini kullanmamaları istendi.